Yemen arrestato altro funzionario Onu

0.15 Un altro funzionario delle Nazioni Unite è stato arrestato nello Yemen. In tutto ora sono 6 i dipendenti dell' organismo mondiale arrestati negli ultimi giorni.Questo arresto avviene dopo che le forze di sicurezza Houthi sono entrate ieri in diversi uffici delle Nazioni Unite a Sana'a, nello Yemen, afferma Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale Onu. Dujarric ha aggiunto che gli Houthi hanno confiscato apparecchiature, beni informatici e di comunicazione e che almeno 59 membri Onu sono trattenuti dagli Houthi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it