WWE | Street Profits fuori dal tour Europeo un caso

Gli Street Profits non sono stati presenti nelle ultime settimane del tour europeo della WWE, e un nuovo rapporto indica che potrebbero rimanere fuori dai programmi ancora per alcune settimane. Questa assenza solleva interrogativi sulla loro futura partecipazione e sulle motivazioni dietro questa decisione, che potrebbe influenzare le storyline e gli eventi in calendario. Restano da chiarire i motivi di questa temporanea pausa e i possibili sviluppi.

Gli Street Profits non sono apparsi in TV sulla WWE da un paio di mesi e un nuovo rapporto suggerisce che non saranno visti per un altro paio di settimane. Angelo Dawkins e Montez Ford sono fuori dal ring dalla puntata del 30 ottobre di WWE Main Event. Hanno sconfitto Los Garza nello show. Da allora, il team non è più apparso sui canali TV della WWE. Fightful Select fa notare che i due non sono attualmente impegnati nel tour europeo. Non si sa perché la squadra non sia stata trasmessa in TV in questo momento. Non si sa quando tornerà in TV. cosa ne pensate di questa assenza prolungata da parte del duo?.

