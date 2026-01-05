WWE | B-Fab fuori dal tour natalizio per sospetta commozione cerebrale

Durante il tour natalizio della WWE, B-Fab potrebbe aver subito una sospetta commozione cerebrale, secondo quanto riportato da Fightful Select. La federazione sta monitorando attentamente la situazione, valutando le condizioni della performer e adottando le misure necessarie per la sua salute. La notizia ha portato alla sua temporanea assenza dal tour, nel rispetto delle procedure di sicurezza e benessere degli atleti.

Secondo quanto riportato da Fightful Select, B-Fab potrebbe aver subito una commozione cerebrale durante il tour natalizio della WWE. La wrestler ha affrontato Jade Cargill nell’evento del 1° gennaio a Syracuse e non era presente a SmackDown la sera successiva. I dirigenti della federazione, preoccupati per le sue condizioni, hanno preferito ritirarla dagli eventi come misura precauzionale. Non è ancora chiaro se si tratti effettivamente di una commozione o se la WWE abbia semplicemente voluto evitare rischi. Michin già ai box per un problema alla spalla. B-Fab era stata inserita nel tour proprio per sostituire Michin, fermata a inizio settimana per un infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: B-Fab fuori dal tour natalizio per sospetta commozione cerebrale Leggi anche: AEW: Il futuro di Adam Cole ancora incerto dopo la commozione cerebrale Leggi anche: WWE: Big E si arrende all’evidenza, “La mia carriera ormai è alle spalle”. Il futuro fuori dal ring diventa realtà Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. WWE: B-Fab fuori dal tour natalizio per sospetta commozione cerebrale. Porto mia mamma in un tour fuori Londra con 50 di voi Puoi prenotare i nostri tour su: https://latualondra.com/tour-a-londra/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.