Aggiornamenti dal backstage sulla WWE indicano che Blake Monroe potrebbe essere prossimamente chiamato al main roster. Tra le novità, diversi talenti di NXT, come Je’Von Evans, Trick Williams, Jordynne Grace e Oba Femi, sono stati recentemente promossi, segnalando un possibile rinnovamento nel roster principale. Questi cambiamenti rappresentano un passo importante per la carriera dei giovani wrestler e per la strategia complessiva della federazione.

Numerosi talenti di NXT, tra cui Je’Von Evans, Trick Williams, Jordynne Grace e quello che sembra ormai l’ex campione NXT, Oba Femi, sono stati recentemente promossi nel main roster. Inoltre, diversi altri nomi sono stati accostati a possibili debutti a RAW o SmackDown. Tuttavia, una star in particolare potrebbe non essere destinata al grande salto così presto come molti fan avevano immaginato. Blake Monroe era infatti tra le atlete di cui si vociferava un imminente approdo nel main roster. Secondo un nuovo report di Fightful Select, però, sebbene il suo nome sia stato effettivamente discusso internamente, una chiamata ufficiale non sarebbe prevista nel breve periodo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Blake Monroe e il possibile call-up, aggiornamenti dal backstage sul suo futuro

