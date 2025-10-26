WWE | Blake Monroe celebra il suo primo titolo in WWE sui social
Blake Monroe è ufficialmente una campionessa NXT e sta amando ogni secondo di questo momento. Dopo aver sconfitto Zaria a NXT Halloween Havoc e conquistato l’ NXT Women’s North American Championship, Monroe ha condiviso sui social la sua reazione, celebrando il più grande traguardo della sua carriera fino ad ora. BLAKE ACCIDENTALLY KNOCKS DOWN SOL RUCA ZARIA TRIES TO ATTEND TO HER BLAKE TAKES ADVANTAGE OF THE DISTRACTION BLAKE MONROE IS THE NEW NXT NA CHAMP #HalloweenHavoc pic.twitter.comyIVv9VIFzl — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) October 26, 2025 Nella foto postata dopo il match, la si vede distesa con la nuova cintura poggiata sul petto e un enorme sorriso sul volto, stringendo il titolo con orgoglio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
