WWE | Blake Monroe nuova campionessa ad NXT Halloween Havoc

Blake Monroe ha conquistato l’ NXT Women’s North American Championship sconfiggendo Zaria durante NXT Halloween Havoc, entrando di diritto nella storia del wrestling come prima atleta ad aver detenuto titoli in AEW e WWE nell’arco di otto mesi. La difesa di Zaria per conto di Sol Ruca. Il match per il titolo ha avuto una genesi particolare. Sol Ruca, campionessa in carica, si è infortunata durante la sfida per il Women’s Tag Team Championship contro Charlotte Flair e Alexa Bliss. Di conseguenza, Zaria – sua partner di tag team – ha accettato di difendere la cintura al suo posto contro Blake Monroe, che si era già qualificata come sfidante ufficiale prima dell’infortunio di Ruca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

