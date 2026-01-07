Auckland 2026 prosegue con gli ottavi di finale del torneo WTA, segnati dalla qualificazione di Iva Jovic e Xinyu Wang ai quarti di finale. Mercoledì si svolgono i primi quattro incontri di questa fase, che determinano le giocatrici che avanzeranno alle successive eliminatorie. Un giorno importante per il torneo, con sfide che promettono spettacolo e tensione.

I primi quattro incontri degli ottavi di finale caratterizzano il programma del mercoledì del torneo WTA di Auckland. Rispettano i favori del pronostico e conquistano, con merito, la qualificazione ai quarti di finale l’americana Iva Jovic, terza favorita del tabellone, e la cinese Xinyu Wang, testa di serie numero sette. Iva Jovic, testa di serie numero tre, supera l a ceca Sara Bejlek 7-6(3) 6-4 in un’ora e quarantanove minuti di gioco. L’americana esce alla distanza in un primo parziale nel quale, per tre volte, deve recuperare un break di svantaggio e s’impone al tie-break. Nel momento decisivo Jovic parte forte, dilaga sul 5-0, controlla la reazione della rivale e, alla prima opportunità, chiude i conti sul 7-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Auckland 2026, Iva Jovic e Xinyu Wang conquistano la qualificazione ai quarti di finale

Leggi anche: WTA Auckland 2026, eliminate Emma Navarro e Sloane Stephens. Iva Jovic al secondo turno

Leggi anche: WTA Auckland 2026, Eala e Svitolina approdano agli ottavi di finale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

WTA Auckland 2026, eliminate Emma Navarro e Sloane Stephens. Iva Jovic al secondo turno; Wta Auckland 2026, Cocciaretto al 2° turno: battuta Parks. VIDEO; WTA AUCKLAND 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 gennaio; Wta Auckland, esordio ok per Cocciaretto: Parks battuta in due set.

WTA Auckland 2026, eliminate Emma Navarro e Sloane Stephens. Iva Jovic al secondo turno - Sul cemento neozelandese di Auckland cresceva l’attesa per il debutto di Emma Navarro, reduce da una stagione difficile e desiderosa di rilanciarsi in ... oasport.it

WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. Esordisce la coppia Williams/Svitolina - WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. spaziotennis.com