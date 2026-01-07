WTA Auckland 2026 Iva Jovic e Wang Xinyu conquistano la qualificazione ai quarti

Al WTA di Auckland 2026, Iva Jovic e Wang Xinyu si sono qualificate per i quarti di finale. Mercoledì si sono disputati i primi quattro incontri degli ottavi, segnando l’andamento del torneo e delineando le future sfide delle giocatrici rimaste in corsa.

I primi quattro incontri degli ottavi di finale caratterizzano il programma del mercoledì del torneo WTA di Auckland. Rispettano i favori del pronostico e conquistano, con merito, la qualificazione ai quarti di finale l'americana Iva Jovic, terza favorita del tabellone, e la cinese Xinyu Wang, testa di serie numero sette. Iva Jovic, testa di serie numero tre, supera l a ceca Sara Bejlek 7-6(3) 6-4 in un'ora e quarantanove minuti di gioco. L'americana esce alla distanza in un primo parziale nel quale, per tre volte, deve recuperare un break di svantaggio e s'impone al tie-break. Nel momento decisivo Jovic parte forte, dilaga sul 5-0, controlla la reazione della rivale e, alla prima opportunità, chiude i conti sul 7-3.

