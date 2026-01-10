West Ham-QPR FA Cup 11-01-2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra West Ham e QPR, valido per la FA Cup del 11 gennaio 2026 alle ore 15:30, segna il ritorno di un derby atteso dopo quasi 11 anni. La sfida coinvolge due squadre con storie diverse e possibilità di rivedersi in Championship il prossimo anno. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio l'incontro.

Torna dopo quasi 11 anni il derby tra West Ham e QPR che non si è più giocato da quando gli Hoops sono retrocessi ma che potrebbe nuovamente disputarsi il prossimo anno in Championship. La classifica di Premier League ci dice infatti che, dopo aver perso uno scontro diretto drammatico contro il Nottingham Forest, gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

West Ham vs QPR Preview & Prediction | 2025-26 English FA Cup | Third Round - Nuno Espirito Santo is still in charge at the London Stadium, despite West Ham United now being seven points adrift of safety in the bottom three and the relegation places in the Premier League. thestatszone.com

West Ham will be QPR's biggest challenge - Stephan - QPR head coach Julien Stephan says there is a "huge difference" between the Premier League and the Championship and expects Sunday's FA Cup trip to West Ham to be his side's biggest challenge of the ... msn.com

