Everton-Sunderland FA Cup 10-01-2026 ore 13 | 15 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Everton e Sunderland, in programma il 10 gennaio 2026 alle 13:15, apre il terzo turno della FA Cup. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, offrendo un’analisi chiara e dettagliata sulla prima sfida tra le due squadre della massima serie in questa fase della competizione.

Everton e Sunderland daranno vita alla prima sfida, in ordine di programmazione, fra squadre della massima serie del terzo turno di FA CUP. I due club sono divisi da un solo punto nella classifica di Premier League a favore degli ospiti, i quali dopo una prima parte di stagione scoppiettante ora non vincono da cinque.

