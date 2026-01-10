Week-end al gelo scende la colonnina di mercurio Ma il freddo durerà poco | le previsioni

Il weekend si presenta con temperature molto basse in Italia, con punte di -23,1°C sull’Altopiano di Asiago e -9,3°C a Prato. Le condizioni di gelo interesseranno principalmente le regioni del nord-est, anche se le previsioni indicano che il freddo sarà temporaneo. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le eventuali conseguenze di queste temperature estreme.

Farà freddo in Italia, molto freddo, specialmente nel settore nord-orientale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera si sono registrati i -23,1 °C di giovedì sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, e -9,3 a Prato, imbiancando anche le cime nel messinese, in Sicilia. La protezione civile ha diramato un’allerta gialla in cinque regioni: Umbria, Abruzzo, Lazio, Calabria e Campania costiera. Il gelo però sarà destinato a durare pochi giorni. Le previsioni giorno per giorno. DOMENICA 11 GENNAIO Nord: Giornata caratterizzata dalla presenza di un cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Risveglio nella morsa del gelo. La colonnina scende a -12 gradi. Più accessi in ospedale per cadute

Leggi anche: Ma che freddo fa? L’Italia al gelo: -22°C in Lombardia, scuole chiuse a Siena per neve. Cosa dicono le previsioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il gelo ha i giorni contati, freddo meno intenso la prossima settimana. Ancora niente neve; Meteo. Gelo e neve su mezza Europa: cosa accade e fino a quando durerà.

Allerta Meteo, FOCUS sull'ondata di gelo e neve del weekend: ecco dove nevicherà in spiaggia! Aggiornamenti molto importanti anche per il medio/lungo termine - facebook.com facebook

Meteo weekend: Italia divisa in due, gelo al Nord e primavera anticipata al Sud x.com