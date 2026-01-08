Ma che freddo fa? L’Italia al gelo | -22°C in Lombardia scuole chiuse a Siena per neve Cosa dicono le previsioni

Le temperature in Italia raggiungono livelli eccezionali, con punte di -22°C in Lombardia e scuole chiuse a Siena per neve. Da diversi anni, non si registravano valori così bassi, evidenziando le diverse dinamiche climatiche che interessano il Paese: maltempo al Sud e freddo intenso al Nord. Le previsioni meteorologiche indicano che questa situazione potrebbe protrarsi, richiedendo attenzione e aggiornamenti costanti.

È da alcuni anni che l’Italia non vedeva temperature così basse. Da giorni l’intera Penisola è alle prese con due facce diverse dell’inverno: il maltempo (soprattutto al Sud) e il freddo record (soprattutto al Nord). A Livigno, in alta Valtellina, il termometro è sceso a -22°C e in quota si sono toccati addirittura i -23.7°C. Un freddo che da quelle parti non si vedeva almeno dal 2019. Nelle ultime ore, secondo i dati di Arpa Lombardia, l’intera regione è stata interessata da un’ondata di freddo eccezionale, con temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Anche in pianura questa mattina si è arrivati a -5 °C, con punte fino a -8 °C a nord-ovest di Milano. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

