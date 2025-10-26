volley serie a3 conad a caccia di conferme in umbria

Conad (3) a caccia di conferme in Umbria, in provincia di Perugia. Alle 19, nel posticipo della seconda giornata di Serie A3, i granata vogliono proseguire nel buon momento dopo la netta vittoria interna con Savigliano, facendo visita all’ Altotevere San Giustino (0). A presentare la sfida, da parte reggiana, è il libero Alessandro Zecca: "Mi aspetto una trasferta complicata, San Giustino è una squadra ben organizzata e giocare fuori casa non è mai semplice. Noi, tuttavia, arriviamo da una bella vittoria che ci ha dato carica e fiducia: l’umore del gruppo è alto e, in settimana, ci siamo allenati con l’obiettivo di dare continuità al nostro percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

