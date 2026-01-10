Volley operazione di mercato per l’Elettromeccanica Angelini | arriva la schiacciatrice Martina Pirro
L'Elettromeccanica Angelini Cesena annuncia l’ingaggio di Martina Pirro, schiacciatrice marchigiana classe 1999, durante una fase cruciale della stagione. La nuova arrivata mira a rafforzare la squadra in vista delle sfide future, contribuendo con esperienza e determinazione. Questa operazione di mercato rappresenta un intervento strategico per migliorare le prestazioni del team e affrontare al meglio le prossime competizioni.
In un momento delicato della stagione, con la necessità di invertire la rotta a ridosso della conclusione del girone d’andata, l’Elettromeccanica Angelini Cesena annuncia l’ingaggio di Martina Pirro, schiacciatrice marchigiana classe 1999. Contestuale la rescissione consensuale con la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
