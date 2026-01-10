Volley operazione di mercato per l’Elettromeccanica Angelini | arriva la schiacciatrice Martina Pirro

Da cesenatoday.it 10 gen 2026

L'Elettromeccanica Angelini Cesena annuncia l’ingaggio di Martina Pirro, schiacciatrice marchigiana classe 1999, durante una fase cruciale della stagione. La nuova arrivata mira a rafforzare la squadra in vista delle sfide future, contribuendo con esperienza e determinazione. Questa operazione di mercato rappresenta un intervento strategico per migliorare le prestazioni del team e affrontare al meglio le prossime competizioni.

In un momento delicato della stagione, con la necessità di invertire la rotta a ridosso della conclusione del girone d’andata, l’Elettromeccanica Angelini Cesena annuncia l’ingaggio di Martina Pirro, schiacciatrice marchigiana classe 1999. Contestuale la rescissione consensuale con la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

