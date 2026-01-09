Volley femminile l’Elettromeccanica Angelini impegnata con Riccione per la prima del 2026

L’Elettromeccanica Angelini torna in campo per l’inizio del 2026 con il derby romagnolo contro Riccione. La partita si svolgerà domenica 11 gennaio al Pala BCC Romagnolo, con inizio alle ore 17. Un appuntamento importante per la squadra, che affronta questa prima sfida dell’anno con entusiasmo e determinazione, nel rispetto del fair play e della tradizione sportiva.

L’anno nuovo dell’Elettromeccanica Angelini si apre con le grandi emozioni del derby romagnolo: domenica 11 gennaio al Pala BCC Romagnolo arriva Riccione, fischio d’inizio fissato come di consueto alle ore 17.30. L’ultima gara prima delle festività ha coinciso con una sconfitta per entrambe le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Volley, B1 femminile: prima trasferta della stagione per l’Elettromeccanica Angelini a Scandicci

Leggi anche: Volley femminile, prima vittoria per l’Elettromeccanica Angelini Cesena nel derby contro Forlì

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lega Pallavolo Serie A Femminile. valtis · Snow Rally. SUPERSCAMBIO TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio tra @consolini1907 e @savinodelbenevolley nella sfida della 18ª giornata di Serie A1 @tigota_official Segui la SerieA su Ra - facebook.com facebook

Volley femminile, Vallefoglia corsara in Ungheria con Bici e Giovannini: ipotecati i quarti di Challenge Cup - x.com