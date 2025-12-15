Volley un punticino per l’Elettromeccanica Angelini rimontata da Montesport

L'Elettromeccanica Angelini conquista un punto in una partita combattuta contro Montesport, caratterizzata da un inizio difficile e una rimonta avversaria. La sfida, lunga e intensa, si conclude con un pareggio in un tie break combattuto, lasciando l'amaro in bocca ai padroni di casa.

