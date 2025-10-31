Modena-Perugia e soprattutto Verona-Trento sono le partite pronte ad infiammare il week end di Superlega. Sono due sfide che lo scorso anno sono state decisive in alcuni frangenti della stagione con Verona che eliminò Trento in semifinale di Coppa Italia e Perugia che superò in tre partite Modena nei quarti di finale dei play-off. Dopo tre turni, Verona guida il campionato a punteggio pieno (9 punti), davanti a Perugia, Modena e Civitanova, tutte reduci da prove convincenti e desiderose di dare continuità. Le prime settimane hanno già offerto sorprese, con qualche equilibrio ribaltato e un livellamento tecnico che rende ogni partita un test di maturità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley maschile, Verona dell’ex Soli difende il primato con Trento, a Modena big match Perugia. Derby a Milano