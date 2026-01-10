Vlahovic Juve non solo il Milan sulle tracce del bomber serbo Un’altra acerrima rivale bianconera lo segue con attenzione

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, continua a essere al centro delle attenzioni di diversi club. Mentre il Milan è noto come uno dei principali interessati, anche un’altra storica rivale dei bianconeri monitora con attenzione la situazione. La sua valutazione e le eventuali strategie di mercato potrebbero influenzare gli sviluppi futuri, rendendo questa trattativa una delle più seguite nel panorama calcistico italiano.

Vlahovic Juve, non c’è solo il Milan sulle tracce del bomber serbo. Un’altra grande rivale bianconera lo segue con attenzione. La Juve si trova a dover gestire una partita doppia e decisamente insidiosa sul fronte delle trattative. Mentre imperversa il mercato di gennaio per puntellare la rosa nell’immediato a disposizione di Luciano Spalletti, i grandi club cominciano a muoversi concretamente su quel binario parallelo che riguarda i giocatori prossimi alla scadenza di contratto. Da adesso, infatti, questi atleti possono già accordarsi liberamente con altre società per la prossima stagione, creando scenari pericolosi per chi non ha ancora rinnovato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

