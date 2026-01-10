Vicesindaca di Crans-Montana | Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa Chiedo perdono ma non ci dimetteremo

La vicesindaca di Crans-Montana ha dichiarato che non ci sono scuse valide per non chiedere perdono in situazioni difficili. Pur riconoscendo eventuali errori, ha sottolineato l'importanza di assumersi le proprie responsabilità senza dimettersi, anche quando si è sotto pressione. Questa posizione evidenzia l’impegno del Comune nel mantenere trasparenza e responsabilità, affrontando con sincerità le criticità e lavorando per il miglioramento della comunità.

" Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa, quando si è sulla linea di fuoco a volte si è maldestri, ma oggi noi dobbiamo farlo. Siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono". La vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, prova a rimediare alla conferenza stampa del primo cittadino, Nicolas Féraud, finito nella bufera per non aver chiesto scusa all'indomani della tragedia. Clivaz ha voluto così mandare il suo "messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono" e una richiesta di " perdono ". La numero due dell'amministrazione locale attribuisce proprio alle istituzioni le responsabilità di non aver svolto i controlli necessari per stabilire se i locali de Le Constellation fossero a norma: "Sui controlli c'è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza ma sarà l'inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte".

