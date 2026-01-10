La vicesindaca di Crans-Montana chiede perdono alle famiglie | Ci prendiamo la responsabilità dei mancati controlli

La vicesindaca di Crans-Montana ha espresso scuse alle famiglie, riconoscendo la responsabilità per i mancati controlli. In un messaggio di vicinanza, ha sottolineato l’impegno a migliorare le procedure e a garantire maggiore attenzione in futuro. Le sue parole mirano a ripristinare la fiducia e a mostrare vicinanza a chi sta affrontando difficoltà a causa di questa situazione.

Roma, 10 gennaio 2026 – Un "messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono" e una richiesta di " perdono ". È il messaggio di Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, in una intervista rilasciata alla televisione svizzera Rts, dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nicolas Féraud, finito nella bufera per non aver chiesto scusa alle vittime nella conferenza stampa convocata all'indomani della tragedia. "Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa, – ammette - quando si è sulla linea di fuoco a volte si è maldestri, ma oggi noi dobbiamo farlo: siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono".

Crans-Montana, la vicesindaca: “Chiediamo scusa per la mancanza di controlli” - Le sue parole arrivano dopo giorni di polemiche per le mancate scuse del sindaco Nicolas Féraud, all'indomani della tragedia ... dire.it

Strage di Capodanno, la vicesindaca di Crans Montana: "Abbiamo sbagliato ma non ci dimettiamo" - "Porgiamo le nostre scuse e chiediamo perdono a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore". iltempo.it

LaPresse. . L'addio ad Achille Barosi a Milano. Sulle note di Achille Lauro. La famiglia canta "Perdutamente" in chiesa. Il 16enne è morto nella strage di Crans-Montana. Tantissimi giovani presenti per salutarlo. C'erano anche Fontana e la vicesindaca Scavuz - facebook.com facebook

