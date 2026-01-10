Crans la vicesindaca | Ammettiamo di non aver fatto i controlli chiediamo scusa ma non ci dimettiamo | La rete di squillo di Moretti

La vice sindaca di Crans Montana, Nicole Bonvin Clivaz, ha riconosciuto la mancanza di controlli nell’ambito dell’indagine sulla rete di squillo di Moretti, chiedendo scusa per la situazione. Pur ammettendo le responsabilità, ha precisato che non si dimetterà. Questa vicenda mette in evidenza le criticità nella gestione e nella supervisione delle attività locali, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’efficacia delle procedure in atto.

