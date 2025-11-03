Rischia di affondare con la barca a poche miglia dalla costa pescatore salvato dalla Guardia Costiera

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poteva trasformarsi in tragedia un'uscita in barca di un pescatore sportivo. Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Milazzo è intervenuta per salvare un milazzese, trovatosi in grave difficoltà a 3.5 di distanza da Capo Milazzo. Secondo le ricostruzioni l'uomo ha iniziato a imbarcare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

rischia affondare barca pochePaura a Capo Milazzo: pescatore rischia di affondare con la sua barca, salvato dalla Guardia Costiera - Nella mattinata odierna, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Milazzo ha ricevuto una chiamata di emergenza tramite il ... Riporta 98zero.com

Rischia di affondare con la propria imbarcazione, salvato dalla Guardia Costiera di Milazzo - MILAZZO – Questa mattina la sala operativa della Capitaneria di Porto di Milazzo ha ricevuto una segnalazione tramite il numero d’emergenza 1530, con la quale un pescatore sportivo milazzese ha ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rischia Affondare Barca Poche