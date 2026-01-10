Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 gennaio 2026 alle ore 20:25. Rimosso un incidente sull'Aurelia tra Torre in Pietra e Aranova, con traffico ora regolare sulle principali arterie. Durante eventi sportivi, si prevedono rallentamenti, mentre uno sciopero dei servizi ferroviari garantisce solo i servizi essenziali fino alle 21. Si consiglia di consultare il sito di Astral infomobilità per dettagli e consigli di sicurezza stradale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e rimosso un incidente avvenuto in precedenza sull'Aurelia tra Torre in Pietra e Aranova la circolazione sta tornando regolare Al momento il traffico è scorrevole sulle principali strade autostrade allo stadio Olimpico si sta giocando a Roma Sassuolo possibili rallentamenti nella zona durante il deflusso dei tifosi Al termine della partita parliamo di trasporto ferroviario fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia garantiti i servizi essenziali fino alle ore 21 maggiori dettagli sul nostro sito nella pagina dedicata ed infine il trasporto marittimo a causa del maltempo laziomar info Ma che nella giornata di domani 11 gennaio sono soppresse alcune corse è sempre domani la corsa unità veloce Ventotene Formia delle ore 9 posticipa la partenza alle ore 9:30 i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sull'app di Astral infomobilità da Rosa a Galati e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 20:25

