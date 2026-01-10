Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 17 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 gennaio 2026 alle 17:25. Al momento, il traffico sulle principali strade e autostrade è generalmente scorrevole, con alcune code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e il corso di Francia in direzione tangenziale est. Si segnalano modifiche alla viabilità nelle zone dello stadio Olimpico in occasione dell'incontro di Serie A tra Roma e Sassuolo. Sono attivi nuovi servizi di trasporto regionale, consultabili sul sito di Astral Infom

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento il traffico è scorrevole sulle principali strade e autostrade si segnalano code a tratti su via Flaminia tra il raccordo anulare il corso di Francia direzione tangenziale est Parliamo di sport oggi allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Sassuolo fischio d'inizio alle 18 per l'incontro valido per la ventesima giornata di Serie A nell'area del Foro Italico previste le consuete modifiche alla viabilità per l'afflusso è il deflusso dei tifosi ed infine ricordiamo che è partito il nuovo servizio di trasporto pubblico regionale denominato udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale sono attive le unità di rete Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene tutte le informazioni e sono consultabili sul sito di Astra infomobilità nella sezione unità di rete per conoscere itinerari orari e percorsi Scaricala piastra infomobilità da Rosa Galati è Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

