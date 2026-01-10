Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 10 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 gennaio 2026 segnala rallentamenti e code su alcune arterie a causa delle condizioni meteorologiche, tra nevicate e venti di burrasca. Si consiglia prudenza durante la guida e si evidenziano sospensioni di alcune corse ferroviarie, con dettagli disponibili sul sito e sull'app di Astral Infomobilità. La situazione rimane soggetta a variazioni in relazione alle condizioni meteo e alle eventuali misure di emergenza.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la 24 Roma Teramo dove a causa di nevischio ti rallenta tra il bivio per la 25 e Carsoli nei due sensi di marcia sul tratto Urbano della A24 circolazione regolare tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro a seguito di un colore ha rimosso ci spostiamo sulla Salaria code qui per traffico intenso In entrambe le direzioni e l'altezza di Monterotondo Scalo su via Tuscolana code a tratti tra Rocca Priora e Casale tagliente in entrambi i sensi di Andiamo su via dei Laghi rallentamenti tra Belvedere Nemi nelle due direzioni consigliamo prudenza alla guida per le condizioni meteo diramata Infatti dalla protezione civile della nostra regione l'allerta meteo sul Lazio precipitazioni sparse con nevicate al di sopra dei 1000 metri sui settori appenninici previsti Inoltre venti di burrasca dai quadranti occidentali è proprio a causa del maltempo laziomar informa che nella giornata oggi e di domani 11 gennaio sono soppresse alcune corse i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità siamo in chiusura fino alle 21 di questa sera previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 maggiori informazioni sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia Alonzo e ASL mobilità momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 10:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 10:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10:25

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle ... romadailynews.it