Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 09 | 10

Ecco un’introduzione sobria e chiara, adatta a Google, con massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 10 gennaio 2026 alle 09:10. Traffico intenso sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, con code sulla via Tuscolana. Rallentamenti tra Rocca Priora e Casale Tagliente su via dei Laghi, e condizioni meteorologiche avverse con nevicate sopra i 1000 metri. Si segnalano inoltre lavori ferroviari tra Casil

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 dove un veicolo in panne crea file tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro tipo siamo su via Tuscolana code a tratti qui per traffico intenso tra Rocca Priora e Casale tagliente in entrambi i sensi di marcia su via dei Laghi rallentamenti tra Belvedere Nemi nelle due direzioni consigliamo prudenza alla guida per le condizioni meteo diramata Infatti dalla protezione civile della nostra regione è l'allerta meteo previste sul Lazio precipitazioni sparse con nevicate al di sopra dei 1000 metri sui settori appenninici in oltre venti di burrasca dai quadranti occidentali Siamo al trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra Casilina e Porta Maggiore fino a domenica 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio Siamo in chiusura fino alle 21 di questa sera ha previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS e Trenitalia garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia Alonzo e assali infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:10

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle ... romadailynews.it