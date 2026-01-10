Via Savonuzzi rete più moderna | Così scongiuriamo i guasti

Sono stati completati i lavori di rinnovo della rete idrica in via Savonuzzi a Pontelagoscuro, frazione di Ferrara, realizzati dal Gruppo Hera. L’intervento ha migliorato l’affidabilità del servizio e contribuisce a prevenire eventuali guasti, garantendo una distribuzione più sicura e efficiente dell’acqua per i residenti e le attività della zona.

Si sono conclusi nelle scorse settimane in via Savonuzzi a Pontelagoscuro, frazione di Ferrara, a cura del Gruppo Hera, i lavori di rinnovo della rete idrica che serve la frazione di Ferrara e i territori limitrofi. E' entrata infatti in servizio la nuova condotta in uscita dal potabilizzatore, lunga circa 700 metri, che risolve le criticità che si erano verificate negli anni scorsi. L'intervento strutturale, per un investimento di circa 400 mila euro finanziati da fondi Pnrr, ha una rilevanza strategica per la rete idrica ferrarese poiché permette di incrementare l'affidabilità dell'intero sistema acquedottistico cittadino.

