E’ ripartito dopo lo stop senza preavviso il servizio di bus a chiamata, partito a Vernio lo scorso settembre, ma ha lasciato una scia di polemiche fra cittadini e istituzioni. A cominciare dal Comune di Vernio. "Abbiamo appreso in maniera improvvisa e senza alcun preavviso dell’interruzione del servizio ProntoBus da parte di Autolinee Toscane – dice la nota dell’amministrazione –. La comunicazione è arrivata esclusivamente tramite una e-mail, senza un confronto preventivo con il Comune, che ha promosso e finanziato il servizio. Secondo quanto comunicato dal gestore, la sospensione sarebbe dovuta ad un guasto tecnico su uno dei mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bufera sul ProntoBus. Il servizio salta per guasti: "Autolinee, così non va"