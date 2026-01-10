Via all’asta di bottiglie di champagne Il bottino di Lacerenza da un milione

È iniziata ieri un’asta pubblica dedicata a bottiglie di champagne e altri alcolici di pregio, sequestrati nell’ambito dell’indagine sulla Gintoneria e il privé La Malmaison. Tra i lotti in vendita, il bottino di Lacerenza, valutato intorno a un milione di euro. L’evento rappresenta un’opportunità per aggiudicarsi bottiglie di alta qualità, conservate in modo sicuro e trasparente.

Si è aperta ieri l' asta pubblica sulle bottiglie di champagne e di altri alcolici di pregio sequestrati nell'inchiesta sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison. Un presunto giro di prostituzione e droga aveva portato all'arresto, nel marzo 2025, di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Collegandosi ai siti www.spazioaste.it e www.ivgmonza.it, infatti, si può partecipare all'asta telematica, fino al 30 gennaio, per acquistare, si legge, " vini e liquori di alto pregio", tra cui "Petrus, La Tache, Romanèe, Krug, Dom Perignon, Masseto" e altri ancora. Tra i beni, in mano al custode giudiziario della Procura, si possono acquistare, ad esempio, sei bottiglie di champagne a 2.

