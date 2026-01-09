Bottiglie per quasi un milione di euro cosa c' è nell' asta dello champagne e non solo di Davide Lacerenza

Da milanotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'asta di Davide Lacerenza offre una selezione di vini e spiriti di pregio, tra cui una bottiglia di champagne Jacques Selosse valutata circa 425 euro, e bottiglie di Sassicaia e La Tache. Sono presenti anche set di tequila Clase Azul reposado in porcellana bianca, con un valore di partenza superiore a mille euro. Un’occasione per collezionisti e appassionati di approfondire il valore e la rarità di queste bottiglie.

Una bottiglia di champagne Jacques Selosse a 425 euro. Ma anche vini pregiati, tra cui Sassicaia, La Tache e un set composto da 5 bottiglie di Tequila clase azul reposado-porcellana bianca foglie blu con un prezzo base da oltre mille euro. Bottiglie pregiate che, prima di finire sulla vetrina. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano e le bottiglie di champagne confiscate alla Gintoneria vanno all’asta

Leggi anche: Davide Lacerenza patteggia a Milano quattro anni e otto mesi. All’asta le bottiglie di champagne e i mobili della Gintoneria

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Capodanno, 42 milioni di italiani lo hanno trascorso in casa, tra convivialità e buona tavola; Quale è lo spumante più bevuto dagli italiani? E perché proprio il Prosecco?; Cenone di Capodanno, spesi 2,7 miliardi. 42 milioni di italiani lo hanno passato a casa; Sistema produttivo culturale, in provincia vale 332 milioni di euro. Quasi 6 mila addetti nel settore.

bottiglie quasi milione euroAl via oggi l’asta sulle bottiglie di vino di pregio sequestrate a Davide Lacerenza, lo “sciabolatore di champagne” - Le bottiglie erano state sequestrate nell'inchiesta relativa a un presunto giro di prostituzione e droga nel locale La Gintoneria e nel privé La Malmaison ... fanpage.it

Lo strano caso del Prosecco “esplosivo”: ritirato dal commercio quasi un milione di bottiglie - Non abbiamo nulla da dichiarare, il problema è di natura tecnica e riguarda le bottiglie, non la denominazione o il vino all'interno". repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.