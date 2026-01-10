Verso Inter-Napoli | Neres non recupera e salta il match di San Siro

David Neres, esterno del Napoli, non sarà disponibile per il prossimo match contro l’Inter a San Siro, a causa di un problema alla caviglia riscontrato durante la partita della scorsa domenica. L’atleta rimane in fase di recupero e non è stato ancora confermato il suo rientro nelle prossime gare. La sua assenza rappresenta un’assenza importante per la squadra azzurra, che si prepara alla difficile trasferta.

Il brasiliano ancora fermo per i problemi alla caviglia. L'esterno azzurro David Neres non recupera dal problema alla caviglia patito domenica scorsa durante il match .

Verso Inter-Napoli: Neres non recupera e salta il match di San Siro - L'esterno azzurro David Neres non recupera dal problema alla caviglia patito domenica scorsa ... forzazzurri.net

Napoli, rebus Neres: le possibili scelte di Conte verso l'Inter - Dopo l'inciampo in casa col Verona, con il carico di polemiche per le incomprensibili. tuttomercatoweb.com

#Neres verso il forfait contro l'Inter. Il fastidio non è sparito dopo le terapie Leggi qui areanapoli.it/share/617823/ - facebook.com facebook

Cristian Chivu verso Inter-Napoli: “In questo periodo abbiamo imparato a gestire l’ingiustizia, a non pensare troppo all’ingiustizia. Quello che fanno gli arbitri non ci deve interessare, dobbiamo essere più forti di tutto. Non bisogna mai cercare scuse o alibi” x.com

