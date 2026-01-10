Verso Inter-Napoli | Neres non recupera e salta il match di San Siro

David Neres, esterno del Napoli, non sarà disponibile per il prossimo match contro l’Inter a San Siro, a causa di un problema alla caviglia riscontrato durante la partita della scorsa domenica. L’atleta rimane in fase di recupero e non è stato ancora confermato il suo rientro nelle prossime gare. La sua assenza rappresenta un’assenza importante per la squadra azzurra, che si prepara alla difficile trasferta.

Il brasiliano ancora fermo per i problemi alla caviglia. L’esterno azzurro David Neres non recupera dal problema alla caviglia patito domenica scorsa durante il match . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

