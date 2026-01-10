Verissimo | gli ospiti del 10 e 11 gennaio

Gli ospiti di Verissimo delle giornate del 10 e 11 gennaio includono Andrea Sempio, Mariana Rodriguez e Christian De Sica. Le puntate di questa settimana offriranno interviste e approfondimenti con alcuni dei volti più noti del panorama italiano. Per conoscere nel dettaglio gli ospiti e gli argomenti trattati, consultate l’articolo completo su Il Difforme.

Andrea Sempio, Mariana Rodriguez, Christian De Sica: sono solo alcuni degli ospiti di Verissimo delle puntate di oggi e domani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo: gli ospiti del 10 e 11 gennaio Leggi anche: Verissimo, gli ospiti del 10 e 11 gennaio 2026 Leggi anche: ‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Verissimo, ospiti del 10 e 11 gennaio 2026: nomi e anticipazioni; ‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio; Verissimo, anticipazioni 10 e 11 maggio: gli ospiti del weekend; Raffaella Fico ospite a Verissimo sabato 10 gennaio. Ospiti Verissimo sabato 10 Gennaio e domenica 11 gennaio 2026: Raffaella Fico, Francesca Tocca e…. - Dopo la pausa natalizia, Verissimo torna finalmente in onda con due nuove puntate inedite su Canale 5, pronte ad accompagnare ... tuttosulgossip.it

Garlasco, Andrea Sempio racconta a Verissimo. Gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio: da Francesca Tocca a Mariana Rodriguez - Lasciate alle spalle le feste natalizie e la versione “Storie”, fatta soprattutto di repliche, ... msn.com

Verissimo, ospiti 10 e 11 gennaio 2026: ecco le anticipazioni del ritorno della Toffanin - Il weekend televisivo di Canale 5 ritrova uno dei suoi appuntamenti più riconoscibili. ilsipontino.net

Verissimo - Sabato 10 e domenica 11 gennaio, su Canale 5

La Velenosa. Giulio Cercato · Beautiful. Gli ospiti di questo weekend a #Verissimo #lavelenosadelgossip - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio si è raccontato a Verissimo. Gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.