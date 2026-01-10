Vergogna fuori i sionisti dal corteo | insulti a cronista Il Giornale al corteo Pro Pal di Milano

Durante il corteo Pro Pal in Milano, un cronista de Il Giornale è stato oggetto di insulti e provocazioni, tra cui richieste di allontanamento e commenti offensivi. La presenza dei giornalisti in eventi pubblici può generare reazioni diverse, ma è importante mantenere il rispetto reciproco e il diritto all'informazione. Questa vicenda evidenzia le tensioni e le emozioni che spesso accompagnano manifestazioni di questo tipo.

(Adnkronos) – “Fuori i sionisti dal corteo”, “vergogna”, “qui non sei la benvenuta” e “questa faccia di m. qui non ci deve stare”. Sono questi alcuni degli insulti lanciati dai manifestanti e dai microfoni del corteo Pro Pal di oggi a Milano e indirizzati alla cronista de Il Giornale Giulia Sorrentino. Lo riporta lo stesso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

