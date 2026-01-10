Vergogna fuori i sionisti dal corteo | insulti a cronista Il Giornale al corteo Pro Pal di Milano

Durante il corteo Pro Pal in Milano, un cronista de Il Giornale è stato oggetto di insulti e provocazioni, tra cui richieste di allontanamento e commenti offensivi. La presenza dei giornalisti in eventi pubblici può generare reazioni diverse, ma è importante mantenere il rispetto reciproco e il diritto all'informazione. Questa vicenda evidenzia le tensioni e le emozioni che spesso accompagnano manifestazioni di questo tipo.

Pro Pal, giornalista insultata al corteo: "Questa faccia di m***a qui non ci deve stare" - Il corteo, con un migliaio di partecipanti, ha preso il via nel pomeriggio di sabato per le vie di Milano ... milanotoday.it

Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale" - La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano. msn.com

VERGOGNA. Seguo il calcio da tanti anno ma fatico a ricordare uno SCANDALO del genere. Del risultato non mi importa nulla, per la Lazio il campo quest' anno non conta niente. Ma non si può seguire uno sport "ARBITRATO" in questo modo. Fuori da ogni x.com

Pescia: I RIFIUTI ABBANDONATI A PESCIAMORTA. ORMAI LA SITUAZIONE E’ FUORI CONTROLLO !! LE FOTOTRAPPOLE SVEGLIAAAAAAAA #avantituttapescia #pescia #pesciamorta #rifiuti #abbandono #vergogna #controlli #fototrappole - facebook.com facebook

