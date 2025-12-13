La peggio gioventù antifà e pro-Pal in corteo a Milano per salvare la nazione dal panettone al grido di Valditara nella bara e insulti a Meloni

La peggio gioventù che vuole salvare la nazione dal panettone: il corteo di Milano è in corso. E per le vie della città sfila la solita sceneggiata, ma affidata da comprimari in erba. Partito dalla metro Pasteur in viale Monza e diretto nei pressi della bocciofila della Martesana, dove è stata programmata la panettonata della Lega, la manifestazione vede in strada circa un centinaio di studenti in marcia tra cori, balli e musica. E il copione è sempre un po’ lo stesso: slogan urlati contro Valditara, Meloni, Salvini e la Lega. E tra un inno che rivendica « contro la scuola dei padroni 10, 100, 1000 occupazioni », qua e là lungo il percorso qualcuno intona un classico “Bella ciao”, accompagnando la camminata con musica e megafoni. Secoloditalia.it

