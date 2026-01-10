Venezuela | Descalzi Eni pronta a investire e a collaborare con le compagnie Usa

Eni, rappresentata da Descalzi, ha espresso la volontà di investire in Venezuela e di collaborare con le compagnie statunitensi presenti nel paese. L'azienda ha sottolineato la propria disponibilità a sostenere progetti locali, riconoscendo gli sforzi e l’efficienza delle parti coinvolte. Questa apertura si inserisce nel contesto di un dialogo volto a rafforzare le relazioni e a promuovere lo sviluppo nel settore energetico venezuelano.

"Siamo pronti ad investire" in Venezuela e "ringraziamo per i grandi sforzi fatti e per l'efficienza della vostra azione. Siamo qui per lavorare insieme con gli Stati Uniti. Siamo anche grossi investitori negli Stati Uniti e siamo quindi pronti a investire e a lavorare con le compagnie Usa" in Venezuela L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

