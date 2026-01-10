Valanga Val d' Aosta muore scialpinista

Un escursionista scialpinista è deceduto nel pomeriggio a causa di una valanga nella zona della Pointe de la Pierre, in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato intorno alle 15.55, coinvolgendo una persona che è stata travolta e non è riuscita a sopravvivere. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

15.55 Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, in Valle d'Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Sul posto anche il 118. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Le indagini sono affidate alla Guardia di Finanza di Entreves.

Valanga travolge uno scialpinista in Valle d'Aosta, deceduto - Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. ticinonews.ch

Valanga in Val d'Aosta, sciatore travolto a Pila - Il forte vento in quota impedisce l’intervento dell’elicottero, soccorsi in azione via terra con unità cinofile. ticinonews.ch

Valle d'Aosta, sciatore travolto da una valanga a Pila x.com

Una persona è stata travolta da una valanga nella zona della Pointe de la Pierre, in Valle d’Aosta. L’allarme è stato lanciato da due testimoni. Sul posto operano le squadre del Soccorso Alpino Valdostano, affiancate da tecnici del Sagf, unità cinofile e dal su - facebook.com facebook

