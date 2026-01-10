Valanga ad Aosta morto uno scialpinista

Una valanga si è verificata ad Aosta, provocando la morte di uno scialpinista. Il soccorso alpino valdostano, insieme a guardia di finanza e vigili del fuoco, hanno recuperato il corpo dell'interessato. L'incidente evidenzia i rischi delle attività in montagna in condizioni di neve instabile, richiedendo particolare attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco.

