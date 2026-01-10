Valanga a Pragelato travolge uno scialpinista | è vivo ma ha riportato alcuni traumi

Uno scialpinista è stato coinvolto da una valanga a Pragelato il 10 gennaio. Il travolgimento ha causato alcuni traumi, ma fortunatamente l’uomo è stato estratto vivo. L’incidente si è verificato in un’area nota per le attività invernali, richiedendo l’intervento dei soccorritori. La situazione evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in montagna durante la stagione invernale.

Uno scialpinista è stato parzialmente travolto da una valanga sulle montagne di Pragelato nella giornata di sabato 10 gennaio. L’uomo faceva parte di una piccola comitiva che ha lanciato l’allarme quando la valanga l’ha travolto provocandogli alcuni traumi, uno dei quali a una spalla. L’uomo è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Valanga nel Cuneese travolge quattro persone: morto uno scialpinista, si cercano i dispersi. Una vittima anche nel Vicentino per un’altra slavina Leggi anche: Vicenza, valanga travolge scialpinista: muore 50enne sul Vajo Gabene Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Piemonte, tre valanghe in poche ore: due morti tra Bobbio Pellice e Valle Maira, escursionista ferita a Pragelato; Travolti dalle valanghe, tre morti in montagna oggi; Tre valanghe in un solo giorno in Piemonte, tragico bilancio: due morti e quattro feriti gravi; Serie di valanghe travolgono gruppi di escursionisti in Piemonte: due morti e tre persone ferite. Valanga a Pragelato, escursionista travolto e ferito in alta Val Chisone - Soccorsi difficili a causa del forte vento: impossibile l’intervento dell’elicottero. giornalelavoce.it

Travolto da una valanga nel Torinese, scialpinista ferito - Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una valanga nel territorio di Pragelato (Torino). notizie.tiscali.it

Valanga sul Monte Albergian a Pragelato: travolta una scialpinista - Coinvolta una donna che è stata raggiunta dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte ... torinoggi.it

VALANGA TRAVOLGE E FERISCE UNA DONNA: INTERVIENE IL SOCCORSO ALPINO A PRAGELATO https://www.pinerolo.news/2026/01/02/valanga-travolge-e-ferisce-una-donna-interviene-il-soccorso-alpino-a-pragelato Foto di repertorio - facebook.com facebook

