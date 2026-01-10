Uomo armato ha preso in ostaggio la moglie e la badante | sta succedendo ora

Nella giornata di oggi, via Cortina d’Ampezzo è teatro di una situazione di grave emergenza, con un uomo di 89 anni che ha preso in ostaggio la moglie e la badante nel proprio appartamento. La polizia è sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Resta in corso un intervento volto a risolvere pacificamente questa crisi.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di venerdì in via Cortina d’Ampezzo, dove un uomo di 89 anni ha tenuto in ostaggio la moglie e la badante all’interno del proprio appartamento, armato di pistola. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando alcuni residenti dello stabile, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che, dopo un primo sopralluogo, hanno accertato la presenza dell’anziano – nato nel 1936 – in evidente stato di agitazione e in possesso di un’arma da fuoco. Vista la gravità della situazione, è stato attivato un negoziatore, che ha avviato un dialogo durato circa un’ora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

