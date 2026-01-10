Armato di pistola un 89enne tiene in ostaggio moglie e badante | paura a Roma in via Cortina d' Ampezzo
Venerdì pomeriggio a Roma, in via Cortina d’Ampezzo, si è verificata una situazione di tensione quando un uomo di 89 anni, armato, ha preso in ostaggio la moglie e la badante all’interno del suo appartamento. L'intervento delle forze dell'ordine è in corso per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.
Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì in via Cortina d’Ampezzo, all’altezza dell’incrocio con via Torbole, dove un anziano di 89 anni, armato, ha tenuto in ostaggio la moglie e la badante all’interno del proprio appartamento.L’allarme è scattato intorno alle 17:30 quando diversi residenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Armato di machete e pistola aggredisce la moglie, arrestato filippino
Leggi anche: Paura al Cinema Italia: ubriaco molesto tiene in ostaggio spettatori e passanti, interviene la Polizia
Armato di pistola e con il kit del rapinatore. Bloccato dai carabinieri prima della rapina - In auto aveva una pistola automatica, nel cui serbatoio erano presenti 11 colpi in canna. romatoday.it
Rubava nelle abitazioni armato di pistola semi-automatica: arrestato dai Carabinieri di Asti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.