Armato di pistola un 89enne tiene in ostaggio moglie e badante | paura a Roma in via Cortina d' Ampezzo

Venerdì pomeriggio a Roma, in via Cortina d’Ampezzo, si è verificata una situazione di tensione quando un uomo di 89 anni, armato, ha preso in ostaggio la moglie e la badante all’interno del suo appartamento. L'intervento delle forze dell'ordine è in corso per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

