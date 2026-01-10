Uomo armato ha preso in ostaggio la moglie e un’altra donna

In un quartiere residenziale di Roma, un uomo armato ha preso in ostaggio la moglie e un’altra donna. La scena si è svolta nel corso di un normale pomeriggio di venerdì, in un’area abitata da famiglie e professionisti. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità locale e delle autorità.

È un tranquillo pomeriggio di venerdì in uno dei quartieri più eleganti di Roma, quei posti dove ti aspetti solo silenzio, traffico ovattato e portoni di lusso che si chiudono piano. Poi, all’improvviso, le urla. Forti, disperate, provenienti da un appartamento ai piani alti. Qualcosa di terribile sta succedendo dietro quella porta chiusa. Nel giro di pochi minuti i vicini capiscono che non è il solito litigio di condominio. C’è paura, c’è tensione, qualcuno parla di una donna che grida aiuto. Ed è allora che parte la chiamata al 112: sono circa le 17.30 quando il palazzo di via Cortina d’Ampezzo si trasforma in un set da film di cronaca nera, con sirene, lampeggianti e agenti che corrono dentro e fuori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Armato di pistola un 89enne tiene in ostaggio moglie e badante: paura a Roma in via Cortina d'Ampezzo Leggi anche: “C’era l’acido che volava ovunque, l’uomo ha preso fuoco appena ha preso in mano il caricatore”: la power bank gli esplode in tasca, evacuato l’aeroporto di Melbourne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Te ne devi andare!: armato di pistola minaccia la sorella al pranzo di Capodanno. Era ai domiciliari; Momenti di tensione in piazza Duomo: uomo armato di rasoio fermato dalla Polizia Locale; Roma, paura a via Cortina D'Ampezzo: prende in ostaggio moglie e badante e li minaccia con una pistola, fermato dagli agenti; Crotone, intervento provvidenziale in Piazza Duomo: uomo armato di rasoio bloccato dalla Polizia Locale. Uomo armato ha preso in ostaggio la moglie e la badante: sta succedendo ora - Momenti di forte tensione nel pomeriggio di venerdì in via Cortina d’Ampezzo, dove un uomo di 89 anni ha tenuto in ostaggio la moglie e la badante all’interno ... thesocialpost.it

