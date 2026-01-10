United Cup 2026 Polonia alla terza finale vuole sfatare il tabù contro la sorprendente Svizzera

Domenica 11 gennaio si svolgerà la finale della United Cup 2026, competizione a squadre miste di tennis tra nazioni. La Polonia, alla sua terza finale, cerca di sfatare il record negativo contro la sorprendente Svizzera. L’evento sancirà il nome del nuovo campione, contribuendo a scrivere un capitolo importante nella storia di questa competizione internazionale.

Domenica 11 gennaio si conoscerà il nome della vincitrice dell’edizione 2026 della United Cup. La competizione a squadre miste di tennis tra nazioni giunge al suo atto conclusivo e, qualunque sia l’esito, l’albo d’oro accoglierà un nome inedito. Nei tre precedenti appuntamenti erano stati infatti Stati Uniti (due volte) e Germania (nel 2024) a issare la propria bandiera. Questa volta toccherà a Polonia o Svizzera. Un incrocio inatteso alla luce delle valutazioni della vigilia. In pochi avrebbero scommesso su una Polonia così competitiva, soprattutto considerando il lungo stop di Hubert Hurkacz, rimasto lontano dai campi per quasi sette mesi a causa di un serio infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

