La United Cup 2026 si avvicina alle fasi con le semifinali in programma domani. La giornata si apre con la sfida tra Svizzera e Belgio, due nazioni che cercano di proseguire il percorso nel torneo. Successivamente, gli Stati Uniti affrontano la Polonia in un match che ripropone la finale della scorsa edizione. Questi incontri rappresentano un passo importante verso la finale, con le squadre che mirano a continuare il sogno nella competizione.

La United Cup 2026 è arrivata al suo penultimo atto e domani sono in programma le semifinali. Una giornata che si apre con la sfida sicuramente più sorprendente, quella tra la Svizzera ed il Belgio; mentre successivamente toccherà a Stati Uniti e Polonia, in un remake della finale della passata edizione. Dalla vittoria con l’Italia alla semifinale, il cammino degli svizzeri è stato fenomenale, soprattutto grazie ad una scatenata Belinda Bencic, che è ancora imbattuta in questa competizione senza mai perdere un set. Un altro fattore importante è stato il doppio visto che la coppia formata proprio da Bencic e Jakub Paul ha decisamente stupito, trovando vittorie pesanti come quella su ErraniVavassori e poi soprattutto nei quarti contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, Svizzera e Belgio vogliono continuare a sognare. Super sfida tra Stati Uniti e Polonia

Leggi anche: United Cup 2026, programma di domani (Svizzera-Belgio e Stati Uniti-Polonia): orari, tv, programma, streaming

Leggi anche: United Cup 2026, l’Italia osserva Francia-Svizzera. Attesa per Stati Uniti e Australia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

United Cup 2026, Italia ko all’esordio contro la Svizzera; United Cup su : Italia-Svizzera, live ora Paolini-Bencic; Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming; United Cup 2026, Italia sconfitta dalla Svizzera 1-2: per sperare nei quarti dobbiamo battere la Francia.

United Cup 2026, Svizzera e Belgio vogliono continuare a sognare. Super sfida tra Stati Uniti e Polonia - La United Cup 2026 è arrivata al suo penultimo atto e domani sono in programma le semifinali. oasport.it