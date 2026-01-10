United Cup 2026 Polonia in finale! Decide il doppio misto a Sydney contro gli USA Sarà sfida contro la Svizzera

La United Cup 2026 si avvia verso la fase finale con la Polonia in finale, dopo una vittoria nel doppio misto contro gli USA a Sydney. La sfida decisiva per il titolo sarà contro la Svizzera. La semifinale, disputata alla Ken Rosewall Arena, è stata caratterizzata da un’ottima intensità e spettacolarità, aprendo un nuovo capitolo di questa competizione internazionale di tennis.

È stata una seconda semifinale intensa e spettacolare quella andata in scena alla Ken Rosewall Arena di Sydney, palcoscenico del penultimo atto della United Cup 2026. Dopo la vittoria della Svizzera sul Belgio, che ha aperto le porte della finale agli elvetici, è toccato alla Polonia conquistare il secondo pass per l'ultimo atto superando gli Stati Uniti (2-1), campioni in carica. Ad aprire il confronto è stato uno splendido Hubert Hurkacz. L'ex top 10 sembra aver definitivamente archiviato i lunghi mesi di stop causati dal grave infortunio al ginocchio, togliendosi la soddisfazione di battere un altro giocatore di vertice.

