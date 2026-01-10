Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, gli attacchi in Ucraina hanno causato ferite a tre bambini e interrotto l’approvvigionamento di acqua, luce e riscaldamento in molte aree, tra cui Kiev. La situazione evidenzia le conseguenze delle recenti tensioni sul benessere delle popolazioni civili, in particolare dei più giovani, in un contesto di crisi umanitaria ancora in evoluzione.

Colpite Kiev e altre aree del Paese: milioni senza acqua, luce e riscaldamento.. Gli attacchi della notte tra l’otto e il nove gennaio a Kiev e in tutta l’Ucraina, secondo le notizie, hanno ferito 3 bambini e lasciato milioni di persone senza riscaldamento, acqua ed elettricità. Le temperature sotto lo zero rappresentano un ulteriore rischio per la salute fisica e mentale dei bambini. L’UNICEF sta rafforzando ulteriormente i sistemi energetici per consentire anche le riparazioni e sta lavorando 24 ore su 24 con le autorità locali per aiutare a mantenere in funzione i servizi essenziali per i bambini e le famiglie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: Ucraina, tre bambini feriti negli attacchi notturni del 9 gennaio

Leggi anche: UNICEF/Ucraina: 12 bambini feriti negli attacchi negli ultimi 3 giorni

Leggi anche: UNICEF/Ucraina: 5 bambini feriti a Zaporizhzhia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Speranza in azione. Nel 2025, milioni di bambini sono riusciti a sopravvivere e crescere; Sotto terra e senza sonno: l’infanzia dei bambini ucraini violata dalla guerra; Ucraina: un massiccio attacco notturno lascia milioni di persone al buio.

Ucraina. Unicef: “Due bambini su tre hanno lasciato il Paese. Una crisi di proporzioni enormi” - L’Ucraina, spiega l’Unicef, aveva già prima della guerra il più alto numero di bambini in affidamento a istituti in tutta Europa: oltre 90. quotidianosanita.it

Ucraina: Unicef, 12 bambini feriti negli attacchi negli ultimi 3 giorni. - E purtroppo, il numero di bambini colpiti negli attacchi a Ternopil la scorsa settimana è aumentato: ... agensir.it

Ucraina: Unicef, “impatto della guerra è stato devastante, con almeno 3.120 bambini uccisi o feriti dal 2022” - Sono i dati dell’Unicef che in un comunicato diffuso oggi chiede 350 milioni di dollari per ... agensir.it

Il Portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini ha presentato, ai microfoni di Radio Kalaritana, il suo ultimo libro «La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina». - facebook.com facebook

In “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”, il portavoce di #Unicef Italia Andrea Iacomini racconta la vita dei piccoli ucraini che ha incontrato a #Mykolaiv, Kryvy Rih e Dnipro x.com