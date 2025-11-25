UNICEF Ucraina | 12 bambini feriti negli attacchi negli ultimi 3 giorni

Cresce il bilancio delle vittime più vulnerabili: l’infanzia continua a pagare il prezzo più alto della guerra. 25 novembre 2025 – Secondo le notizie 12 bambini sono stati feriti negli attacchi in Ucraina negli ultimi tre giorni. E purtroppo, il numero di bambini colpiti negli attacchi a Ternopil la scorsa settimana è aumentato: 6 bambini uccisi e 18 feriti. I bambini vogliono soltanto riavere la loro infanzia. Devono poter vivere in pace, senza temere per la propria vita. L'articolo UNICEFUcraina: 12 bambini feriti negli attacchi negli ultimi 3 giorni proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF/Ucraina: 12 bambini feriti negli attacchi negli ultimi 3 giorni

