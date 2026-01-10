La Roma, nonostante un primo tempo difficile e diverse assenze, si riscatta nel finale e conquista una vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. Koné e Soulé segnano gli autori delle reti decisive, consentendo ai giallorossi di ottenere tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Nonostante l’infermeria piena ed un primo tempo al limite dell’ inguardabile, la Roma di Gasperini riesce a svegliarsi in tempo e portare a casa tre punti pesanti per la rincorsa alla Champions. I giallorossi faticano molto più del previsto per avere la meglio del Sassuolo di Fabio Grosso, rischiando più volte di andare in svantaggio, salvati da un ottimo Svilar. La Roma torna in campo dopo l’intervallo con un piglio decisamente diverso e prende d’assedio la porta emiliana anche se in maniera un po’ confusa. Alla fine, però, la diga neroverde crolla di schianto: nel giro di due minuti prima Manu Koné, poi Matias Soulé gonfiano la rete e mettono al sicuro il risultato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una Roma bruttina si sveglia nel finale e affonda 2-0 il Sassuolo: in rete Koné e Soulé

