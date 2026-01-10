Roma solida e cinica | Koné e Soulé stendono il Sassuolo
Roma mantiene solidità e determinazione, superando il Sassuolo 2-0 all’Olimpico. La squadra di Gasperini, dopo una prima frazione equilibrata, cresce nella ripresa e ottiene la seconda vittoria consecutiva. Con questo risultato, i giallorossi si avvicinano alle zone alte della classifica, consolidando il proprio cammino nel campionato.
All’Olimpico i giallorossi crescono nella ripresa e superano 2-0 il Sassuolo. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Gasperini, ora virtualmente terza in classifica. La Roma piega un ottimo Sassuolo e conquista tre punti pesanti nel match valido per la 20ª giornata di Serie A. All’Olimpico finisce 2-0 per i giallorossi, che risolvono una partita . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Roma Sassuolo 2-0, Kone e Soulé stendono i neroverdi: i giallorossi agganciano il Milan. Il resoconto del match
Leggi anche: Roma–Sassuolo 2-0, Koné e Soulé firmano la rincorsa
Roma solida, ma con pochi gol: Gasperini aspetta Ferguson e Dovbyk - Nonostante le quattro vittorie nelle prime cinque partite stagionali, la Roma di Gian Piero Gasperini è partita con un ritmo insolito in termini di gol segnati. tuttomercatoweb.com
Venditti: «Con Gasperini bastano pochi ritocchi» Antonello Venditti a Tuttosport parla della sua passione per la Roma, del progetto con i Friedkin e di Gasperini: fiducia nelle competenze, una base solida e margini di crescita con interventi mirati. Un passa - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.