Un viaggio musicale attraverso i capolavori romantici al pianoforte, da Chopin a Brahms. Domani alle 10.30, il Ridotto di Ferrara ospita un concerto nell’ambito della rassegna di ‘Ferrara Musica’, dedicato a giovani talenti emergenti. L’evento mette in evidenza interpreti dotati di una solida formazione accademica e di un’esperienza concertistica già significativa, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta del repertorio romantico.

Domani, alle 10.30, la rassegna di ‘Ferrara Musica’ al Ridotto prosegue la sua programmazione dedicata alla valorizzazione di giovani talenti emergenti, dando vetrina a interpreti che uniscono una solida preparazione accademica a un’attività concertistica già avviata. Protagonista del recital sarà il pianista Zhen Jie Ye, impegnato in un programma incentrato su capisaldi del romanticismo di Chopin e Brahms. Il concerto si apre con la Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38 di Fryderyk Chopin. Composta tra il 1836 e il 1839 e dedicata a Robert Schumann, l’opera è strutturata su un drastico dualismo: a un tema iniziale in tempo di siciliana, calmo e quasi ipnotico, si contrappone improvvisamente un secondo tema in la minore, caratterizzato da un virtuosismo irruento e tempestoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un viaggio da Chopin a Brahms. I capolavori romantici al piano

Leggi anche: Ferrara Musica, protagonista il giovane pianista Zhen Jie Ye che esegue pagine di Chopin e Brahms

Leggi anche: Al Palazzo Caetani di Fondi i capolavori di Brahms e tre straordinari talenti del concertismo italiano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un viaggio da Chopin a Brahms. I capolavori romantici al piano.

Chopin e Brahms al Comunale - Un virtuoso senza pari, musicista raffinato e sensuale, poeta del pianoforte": così la critica ha definito Roberto Giordano, vincitore del ... ilrestodelcarlino.it

Viaggio da Prokof’ev a Brahms. É l’ultimo atto della rassegna - La rassegna di concerti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara realizzati in convenzione con il Conservatorio Venezze di ... ilrestodelcarlino.it

La magia del Natale passa anche dalla musica Sabato 20 dicembre, il Palazzo dei Capitani si riempie di note ed emozioni con il Concerto di Natale: un viaggio musicale tra le composizioni di Schumann, Debussy, Chopin e Sarasate, interpretate da Mill - facebook.com facebook