Un viaggio da Chopin a Brahms. I capolavori romantici al piano.

Un viaggio musicale attraverso i capolavori romantici al pianoforte, da Chopin a Brahms. Domani alle 10.30, il Ridotto di Ferrara ospita un concerto nell’ambito della rassegna di ‘Ferrara Musica’, dedicato a giovani talenti emergenti. L’evento mette in evidenza interpreti dotati di una solida formazione accademica e di un’esperienza concertistica già significativa, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta del repertorio romantico.

Domani, alle 10.30, la rassegna di ‘Ferrara Musica’ al Ridotto prosegue la sua programmazione dedicata alla valorizzazione di giovani talenti emergenti, dando vetrina a interpreti che uniscono una solida preparazione accademica a un’attività concertistica già avviata. Protagonista del recital sarà il pianista Zhen Jie Ye, impegnato in un programma incentrato su capisaldi del romanticismo di Chopin e Brahms. Il concerto si apre con la Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38 di Fryderyk Chopin. Composta tra il 1836 e il 1839 e dedicata a Robert Schumann, l’opera è strutturata su un drastico dualismo: a un tema iniziale in tempo di siciliana, calmo e quasi ipnotico, si contrappone improvvisamente un secondo tema in la minore, caratterizzato da un virtuosismo irruento e tempestoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

