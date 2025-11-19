Al Palazzo Caetani di Fondi i capolavori di Brahms e tre straordinari talenti del concertismo italiano

Domenica 23 novembre, alle ore 17:30, ultimo appuntamento al Palazzo Caetani di Fondi del ciclo d’autunno de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”.Appuntamento nel segno della bellissima musica da camera di Johannes Brahms. Tre giovani eccellenze del concertismo italiano – il violista. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

